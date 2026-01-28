Napoli-Chelsea Manna | Vogliamo la qualificazione Mercato? Alisson Santos ci piace

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva. Il direttore sportivo Giovanni Manna si dice fiducioso, sottolineando che la squadra vuole la qualificazione. Prima del calcio d’inizio, ha fatto un giro negli spogliatoi e ha parlato di un’atmosfera molto intensa. Manna ha anche parlato di mercato, rivelando che piace il portiere Alisson Santos. La sfida si annuncia calda e il club punta a portare a casa i tre punti.

Le parole del direttore sportivo Giovanni Manna prima della sfida tra Napoli e Chelsea: «Sono passato negli spogliatoi, è una bella partita e c’è una grande atmosfera. Siamo concentrati, speriamo di fare una grande partita. Questo stadio in Champions si trasforma, speriamo di andare avanti ce la metteremo tutta. La Champions anche dal punto di vista economica ci può aiutare, il Napoli merita di andare avanti per il blasone e per quello che stanno facendo i ragazzi. Napoli-Chelsea, la classifica in tempo reale della Champions League Purtroppo in questa sessione di mercato siamo limitati, stiamo cercando di fare il possibile: vediamo di migliorare la rosa ancora. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Alisson Santos, attaccante brasiliano dello Sporting, è stato inserito nella lista di Manna per il Napoli.

Il Napoli spinge per chiudere l’acquisto di Alisson Santos.

