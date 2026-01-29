Calciomercato Napoli Manna | Alisson Santos ci piace Sterling difficile
Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro. A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, ha confermato che Alisson Santos è un nome che piace alla società, mentre Sterling appare più difficile da portare a casa. Manna ha fatto il punto della situazione senza giri di parole, sottolineando le scelte fatte fin qui e le possibili opzioni per il futuro.
Il ds del Napoli Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di trattative. "Sterling? Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti. Alisson Santos è un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. È un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", rivela il dirigente partenopeo.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondimenti su Calciomercato Napoli
Napoli-Chelsea, Manna: «Vogliamo la qualificazione. Mercato? Alisson Santos ci piace»
Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.
Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve ci riprova per Kolo Muani, Napoli su Alisson Santos e Fortini
Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre.
Ultime notizie su Calciomercato Napoli
Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, Manna: Alisson Santos ci piace, Sterling difficile; Calciomercato Napoli, occhi su Terrier e Alisson Santos: Ngonge e Olivera verso la cessione; Napoli, Manna: Sterling è forte, ma non gioca da tanto. Alisson? Parlarne ora è irrispettoso; Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: Non gioca da tanto. Su Alisson Santos...
Manna chiude le porte del Napoli a Sterling: Non gioca da tanto. Su Alisson Santos...Il direttroe sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato di calciomercato poco prima la partita di Champions League contro il Chelsea. Proprio una conoscenza dei Blues, Raheem Sterling, oggi si è sv ... msn.com
Napoli, Manna: Sterling è forte, ma non gioca da tanto. Alisson? Parlarne ora è irrispettosoLe parole del direttore sportivo del Napoli a pochi minuti dalla sfida decisiva con il Chelsea. msn.com
Calciomercato Napoli, si cerca accordo con il Sassuolo per #Laurienté! Per l’attacco, piace sempre Armand Laurienté (27), ma anche per il talento francese del Sassuolo si cerca la formula per far quadrare i conti viste le difficili condizioni in cui è costretto ad - facebook.com facebook
Le ultime di calciomercato: Milan, Napoli, Juventus e non solo… con @FabrizioRomano Latest winter transfer updates with Fabrizio Romano #DAZN x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.