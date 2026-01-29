Calciomercato Napoli Manna | Alisson Santos ci piace Sterling difficile

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato chiaro. A pochi giorni dalla fine del mercato invernale, ha confermato che Alisson Santos è un nome che piace alla società, mentre Sterling appare più difficile da portare a casa. Manna ha fatto il punto della situazione senza giri di parole, sottolineando le scelte fatte fin qui e le possibili opzioni per il futuro.

Il ds del Napoli Giovanni Manna, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul mercato azzurro a pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di trattative. "Sterling? Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti. Alisson Santos è un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. È un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni", rivela il dirigente partenopeo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa sera il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva.

Il calciomercato di oggi offre aggiornamenti sulle trattative in corso tra le principali squadre di Serie A, con focus su Juventus, Napoli e altre.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

