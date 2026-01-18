Napoli senza pace quasi una squadra out | Politano e Rrahmani saltano la Champions

Napoli perde due titolari importanti, Politano e Rrahmani, che hanno concluso anticipatamente la partita contro il Sassuolo. La loro assenza potrebbe influire sulle prossime gare, inclusa la Champions League. Lunedì saranno sottoposti a esami medici per valutare l’entità degli infortuni. La squadra si prepara a gestire questa situazione, con attenzione alle condizioni dei giocatori e alle conseguenze sportive.

Quasi una squadra intera out, al primo bivio cruciale della stagione. L’emergenza in casa Napoli continua, e si aggrava partita dopo partita. Niente Champions per Politano e Rrahmani, come si era capito già ieri sera. Ma in attesa degli esami di domani, le sensazioni sono molto negative anche in ottica Juventus, dove resta la speranza di poter reinserire tra i convocati almeno Neres e Anguissa. Ma intanto Conte fa il punto degli assenti e per la sfida di Copenaghen si trova con gli uomini contati. L’appello di Stellini nell’immediato post partita era già stato un campanello d’allarme: “i lungodegenti difficilmente li riavremo presto, abbiamo bisogno di nuovi giocatori per ripristinare le rotazioni”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo la partita Napoli-Sassuolo, Pasquale Mazzocchi ha rilasciato un intervento in conferenza stampa, offrendo aggiornamenti sugli infortunati Politano e Rrahmani. L’occasione ha permesso di fare il punto sulle condizioni dei giocatori e sui prossimi sviluppi, fornendo chiarezza ai tifosi e all’ambiente azzurro. Ecco le ultime notizie e le dichiarazioni del difensore riguardo lo stato di salute dei compagni.

