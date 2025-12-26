Napoli il mercato si complica | la cessione definitiva può sfumare

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In casa Napoli si pensa già al mercato ma ora una importante trattativa rischia di saltare in maniera definitiva.  Il Napoli di Antonio Conte ha chiuso nel 2025 nel migliore dei modi, vincendo la supercoppa italiana. Allo stesso tempo però ci sono pro e contro, il club può sorridere per alcuni motivi e uno di . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Mercato Juventus, si complica la cessione: l’operazione è difficile a gennaio. Il club spinge forte per avere il bianconero

Leggi anche: Mercato Napoli, possibile cessione a gennaio: può restare in Serie A

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, il mercato a saldo zero complica possibili acquisti: la situazione; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: rinnovi difficili, il Napoli su Laurienté; Napoli, problemi sul mercato per il saldo zero: come si muoverà la società; ULTIM’ORA – Mainoo si complica! Il Manchester United se ne priverà solo per un’offerta irrinunciabile!.

napoli mercato complica cessioneNapoli, cessione Lucca: addio ma resta in Serie A, sarà titolare - Come confermato dal ds Manna, Lucca potrebbe lasciare gli azzurri con la formula del prestito per consentirgli di giocare ... fantamaster.it

Napoli, il mercato ruota attorno alla cessione di Lucca: piace al West Ham ma dipende da Lukaku - Manna dovrà fare un gioco di incastri per garantire un rinforzo a Conte. ilnapolista.it

napoli mercato complica cessioneNapoli, mercato: limitazioni al club, a gennaio rinforzi low cost. Possibile partenza di Lucca - Commissione indipendente, altolà per De Laurentiis, nella sessione invernale saranno autorizzate solo le operazioni a costo zero ... napoli.repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.