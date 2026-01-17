Mercato Napoli continua il casting per l’attaccante | si complica l’affare per il bomber di Serie A?

Il mercato del Napoli prosegue nella ricerca di un attaccante, con particolare attenzione a Evan Ferguson, attualmente in prestito alla Roma dal Brighton. La situazione del giovane attaccante sembra complicarsi, poiché il giocatore risulta ai margini del progetto giallorosso. La società partenopea continua a valutare le opzioni disponibili, mantenendo alta l’attenzione sulla possibile opportunità di rinforzo in attacco.

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione Evan Ferguson in casa Roma. L’attaccante, attualmente in prestito dal Brighton, è sempre più ai margini del progetto targato Gian Piero Gasperini. L’interesse del club partenopeo è concreto, ma al momento non si può ancora parlare di operazione in corso tra le parti. Le ultime notizie parlando anche dell’interesse di alcuni club inglesi: ecco tutti i dettagli. Napoli, si complica Ferguson? Di Marzio: “L’operazione è ancora in stand-by”. Nel corso della serata, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Evan Ferguson a Sky Sport. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

