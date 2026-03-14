Juan Jesus, difensore del Napoli, ha fatto parlare di sé dichiarando qualcosa sullo Scudetto. È ormai un elemento stabile nella rosa di Antonio Conte, che lo inserisce regolarmente in difesa. Con l’assenza di Amir Rrahmani, il suo ruolo è diventato ancora più centrale nella formazione dei partenopei. La sua presenza si fa sentire anche attraverso le parole pronunciate in pubblico.

È diventato ormai uno dei veterani e sempre presente di Antonio Conte. Il tecnico azzurro non può fare a meno a lui per la sua retroguardia, specie dopo l’infortunio di Amir Rrahmani. Un leader nel vero senso della parola, che crede ancora in quel sogno chiamato Scudetto. “Ci proviamo fino alla fine”, Juan Jesus suona la carica. Nella lunga intervista rilasciata a Canale 8, il centrale azzurro si è lasciato andare sullo scudetto, con parole che fanno sperare un popolo intero. Di seguito le sue parole: “ Abbiamo 30 punti a disposizione, io mi auguro di farne 30 e poi vediamo cosa succede. Finché c’è la matematica io non parlo di Champions, ambisco sempre vincere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Juan Jesus spiazza tutti i tifosi: l’ha detto sullo Scudetto

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