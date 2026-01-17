Napoli-Sassuolo Lobotka e Juan Jesus | Dispiaciuti per gli infortuni Poi la frase sullo scudetto

Al termine di Napoli-Sassuolo, Juan Jesus e Lobotka hanno commentato gli infortuni occorsi durante la partita, esprimendo dispiacere per le assenze dei loro compagni. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in vista delle prossime sfide. La squadra continua a puntare con ambizione allo scudetto, rimanendo focalizzata sui propri obiettivi stagionali.

Al termine di Napoli-Sassuolo, Juan Jesus e Lobotka hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Il centrocampista slovacco è stato scelto come MVP Panini, per via del gol decisivo che ha regalato 3 punti pesantissimi agli azzurri, dipo tre pareggi consecutivi. Juan Jesus e Lobotka commentano gli infortuni e la lotta scudetto. Proprio Lobotka è il primo a prendere parola, sottolineando le emozioni dopo il gol segnato: "Finalmente dopo tutto questo tempo segno e oggi finalmente vinciamo, ma possiamo giocare meglio". Subito dopo è Juan Jesus a commentare la situazione infortuni: "Il campionato è lungo, oggi è stato importantissimo vincere.

Napoli-Sassuolo 1-0: il tabellino della gara - Savic; Beukema (12’ st Lang), Rrahmani (22’ st Buongiorno), Juan Jesus;. tuttomercatoweb.com

Napoli-Sassuolo 1-0, pagelle e tabellino: Lobotka decisivo, Juan Jesus è un muro, Laurienté manda in crisi Beukema, Hojlund e McTominay appannati - Dopo 3 pareggi di fila un Napoli non brillante batte di misura il Sassuolo: match- msn.com

Antonio Conte non è in panchina, ma è al centro dell’attenzione. Alla vigilia di Napoli-Sassuolo, mostra fastidio e sarcasmo sulle condizioni dei lungodegenti: “Io faccio l’allenatore, chiedete al dottore”. Un nervo scoperto che dice molto sul clima che si respira - facebook.com facebook

Stop per Rrahmani: problema muscolare per il difensore del Napoli contro il Sassuolo x.com

