Nel match tra Genoa e Napoli, la moviola di Marelli ha fatto discutere. Durante la partita, sono stati assegnati due rigori, uno per ciascuna squadra, e un rosso a Juan Jesus. Le decisioni dell’arbitro hanno attirato l’attenzione di tutti, creando un bel fermento tra tifosi e addetti ai lavori.

Genoa-Napoli è stata una gara ricca di episodi. Due sono stati, infatti, i rigori assegnati nel match, uno per il Genoa e uno per il Napoli. In più, fra gli azzurri è stato anche espulso Juan Jesus. Ha commentato questi episodi l’opinionista arbitral Dazn Luca Marelli, il quale ha ravvisato qualche dubbio sulle scelte dell’arbitro Massa. La moviola di Marelli in Genoa-Napoli. Per quanto riguarda il rigore assegnato al Genoa, Marelli vede la scelta corretta: In un primo mento non mi sembrava rigore, avevo l’impressione che Vitinha trascinasse il piede prima dell’impatto. Ma Meret con la sua gamba destra frappone un ostacolo nella corsa del giocatore, l’infrazione c’è. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Genoa-Napoli, la moviola di Marelli spiazza tutti: il verdetto sui due rigori e il rosso a Juan Jesus

La partita tra Genoa e Napoli si è conclusa 2-3, ma è stata caratterizzata da alcune decisioni controverse.

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il direttore di gara Marelli ha suscitato qualche critica per l’espulsione di Juan Jesus.

