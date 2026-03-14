Entrano De Bruyne e McTominay e si sveglia Politano Napoli sempre più in Champions aspettiamo solo il Conte resta

De Bruyne e McTominay entrano in campo, mentre Politano si risveglia. La squadra del Napoli si avvicina alla qualificazione in Champions League, con l’unico punto interrogativo legato alla permanenza di Conte sulla panchina. La partita si anima con i cambi e le reazioni dei giocatori.

2-1 al Lecce in rimonta dopo un primo tempo di sofferenza. Poi, i cambi. Conte nel pre-partita ha squadernato il tema del futuro. Il Napoli comunque corre e tanto (per chi contestava la preparazione) Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Matteo Politano Entrano De Bruyne e McTominay, e si sveglia Politano. Un assist e un gol per l’esterno che con Conte macina chilometri. Nella ripresa, il Napoli ribalta una partita che si era messa maluccio. Allunga in chiave Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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