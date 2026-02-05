Il Milan di quest’anno rompe gli schemi. Dopo 22 partite senza sconfitte, i rossoneri sono imbattuti da più di un mese, facendo rivivere ricordi di quegli anni di Capello. Con 15 punti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso campionato, il Milan segna un record e si avvicina sempre di più alle grandi stagioni del passato.

Ci sono immagini che ai milanisti sono diventate felicemente familiari: la squadra che festeggia di fronte ai tifosi, la gente rossonera che applaude e i giocatori che tengono il ritmo; Allegri che invece si infila veloce negli spogliatoi, testa bassa trattenendo il sorriso; i migliori della partita che escono con il premio in mano registrando un saluto destinato al pubblico social, e molto spesso sono contenuti che si ritrovano sui profili ufficiali del Milan. Due giorni fa è stato Rabiot: "Ciao cari tifosi rossoneri, è stata una bella vittoria". Adrien aveva firmato e chiuso sullo 0-3 il successo di Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come ai tempi di Capello... Imbattuto da 22 partite, è un Milan da record

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ottenuto una vittoria contro il Verona di Paolo Zanetti, mantenendo la serie di partite senza sconfitte in Serie A a 15, un record che non si verificava dalla stagione 202122.

