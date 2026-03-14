Napoli donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli

Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione a Pozzuoli, alle porte di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per le operazioni di soccorso e rilievi. La scena è stata scoperta poco dopo l’incendio scoppiato nell’appartamento. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo.