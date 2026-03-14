Napoli donna morta carbonizzata in casa a Pozzuoli
Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata all’interno della sua abitazione a Pozzuoli, alle porte di Napoli, nel primo pomeriggio di oggi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per le operazioni di soccorso e rilievi. La scena è stata scoperta poco dopo l’incendio scoppiato nell’appartamento. Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo.
(Adnkronos) – Una donna di 65 anni è stata trovata morta carbonizzata in casa nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Napoli. Secondo una prima versione, il marito era all'esterno dell'abitazione di via Cuma, località Licola a Pozzuoli, quando avrebbe visto le fiamme sprigionarsi in casa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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