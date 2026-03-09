Il Napoli affronta il Lecce con la possibilità di rivedere in campo i Fab Four, dopo che l’ultima volta erano stati tutti titolari il 5 ottobre in una partita contro il Genoa. In quella occasione, Kevin De Bruyne entrò nel secondo tempo, ma i quattro non avevano più giocato insieme da allora. La squadra si prepara a verificare se possono tornare a collaborare in questa sfida.

Non giocano insieme dal 5 ottobre 2025, giorno di Napoli-Genoa partita che venne decisa dall'ingresso in campo nella ripresa di Kevin De Bruyne. Contro il Lecce il Napoli potrebbe avere a disposizione Anguissa, De Bruyne, Lobotka e McTominay. Una vera e propria emozione. Lo scozzese da domani dovrebbe tornare ad allenarsi. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Dopo la prima volta di Lukaku e De Bruyne insieme in campo in campionato con una squadra di club, il Maradona si prepara ad applaudire un'altra grande reunion: il ritorno dei Fab Four, tutti insieme, dopo 160 giorni d'assenza di uno, dell'altro o di tre in un colpo solo.

Il Napoli contro il Lecce può ritrovare i Fab Four, l'ultima volta risale al 5 ottobre (Corsport

