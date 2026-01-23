Hojlund Napoli rappresenta un elemento di interesse nella stagione degli azzurri. L’attaccante danese, con un gol contro la Juventus, potrebbe entrare in un ristrettissimo gruppo di giocatori che hanno segnato sia all’andata che al ritorno contro i bianconeri. Un risultato che, oltre a rafforzare la sua presenza in squadra, potrebbe lasciare un segno nella storia recente del club partenopeo.

Hojlund Napoli, il danese con un gol entrerebbe nel cerchio ristretto di coloro che hanno segnato alla Juve sia all’andata che al ritorno. Il calciomercato e le dinamiche di campo regalano spesso intrecci suggestivi, e quello che lega Hojlund al Napoli sembra destinato a scrivere una pagina importante della storia recente azzurra. In vista del prossimo big match, tutti i riflettori sono puntati sul giovane centravanti danese, chiamato a trascinare la squadra in una delle partite più sentite dell’intero campionato. La sfida contro la Juventus potrebbe rappresentare una tappa speciale nel percorso di Rasmus Højlund con la maglia del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hojlund Napoli, il danese può entrare nella storia dei partenopei contro la Juve: il record che l’attaccante degli azzurri può battere

Mbappé, appuntamento con la storia per il francese! Contro il Siviglia l’attaccante del Real Madrid può battere un record di Cristiano Ronaldo che regge dal 2013Kylian Mbappé si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.

Leggi anche: Napoli Juve, Højlund riscrive la storia: battuto un record che reggeva da oltre 35 anni! Ecco cosa ha fatto il danese segnando ai bianconeri

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Gol, assist, centralità... Come cresce Hojlund. L'assenza di Lukaku non spaventa più; Champions: Hojlund 'bello tornare qui, Napoli è determinato a vincere'; Pagelle - Buongiorno male, Hojlund pure. Ma il Napoli sta morendo di quell'inutile giro palla. Copenaghen-Napoli 1-1. Gutierrez è stato l’uomo in meno degli azzurri, la ciorta di Milinkovic sul rigore. Meno male che c'è McTominay McDomini. Di Fabrizio d'Espo; Il Napoli si aggrappa al cuore di Hojlund per una svolta europea.

Hojlund cerca il rilancio contro la Juventus: l’ultimo goal con il Napoli a fine dicembre, poi un mese di digiunoDopo un mese di dicembre di altissimo livello, l’attaccante danese ha rallentato la sua media realizzativa all’inizio del 2026: l’obiettivo è ritrovare il goal contro i bianconeri, squadra contro cui ... msn.com

Copenaghen-Napoli, le probabili formazioni: Conte in emergenza, straordinari per HojlundDopo il successo di misura sul Sassuolo in campionato, il Napoli riprende il cammino in Champions League: trasferta in terra danese per gli azzurri, attesi. tuttomercatoweb.com

Il Napoli ha pagato sei milioni il prestito dal Manchester United e si impegnerà a versarne i restanti 44 alla compagine britannica. In azzurro Hojlund guadagna una cifra che arriva a 5 milioni annui più vari premi e bonus, anche facili da raggiungere. - facebook.com facebook

#Conte tradito, #Hojlund non punge, #Lucca ai saluti: pagelle #Napoli x.com