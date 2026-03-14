Napoli con il Lecce occhio anche al mercato | Manna punta il giallorosso

Il Napoli sta valutando le prossime mosse di mercato e, secondo quanto si apprende, Giovanni Manna, il direttore sportivo azzurro, ha messo nel mirino un giovane difensore del Lecce. Si tratta di Tiago Gabriel, che ha attirato l’attenzione del club partenopeo. Al momento non ci sono ufficializzazioni, ma l’interesse per il giocatore è stato confermato.

Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare le mosse del prossimo mercato. Sul taccuino di Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, spunta già un primo nome: Tiago Gabriel, giovane difensore del Lecce che ha attirato l’interesse della dirigenza partenopea. Non è una sorpresa che gli azzurri seguano con attenzione i profili più promettenti della Serie A. In una stagione dove la difesa ha subìto alcuni scossoni, riportare energie fresche nel reparto potrebbe essere una delle priorità nel prossimo calciomercato estivo. Il centrale giallorosso, 21 anni appena, rappresenta esattamente il profilo che Manna sta cercando: giovane, con margini di crescita enormi, e già con esperienza in una competizione tosta come la Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, con il Lecce occhio anche al mercato: Manna punta il giallorosso Articoli correlati Mercato Napoli, suggestione ancora possibile: Manna tiene d’occhio un top svincolatoIl mercato invernale del Napoli è stato fortemente compromesso dalle restrizioni e dal mercato a saldo zero. Mercato Napoli, Manna punta Holm: tutto dipende da un altro obiettivoIl Napoli sta lavorando sul mercato ad una serie di obiettivi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte in questa sessione invernale di... Contenuti e approfondimenti su Napoli con il Lecce occhio anche al... Temi più discussi: Dove vedere Napoli-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli, Hojlund vuole tornare a segnare in casa con il Lecce; Napoli-Lecce, in palio punti importanti. SSCN - Napoli-Lecce, i precedenti e l'analisi del match, ecco il focusNAPOLI - I precedenti di Napoli-Lecce. I precedenti ufficiali tra le due squadre a Napoli sono 19: bilancio di 11 successi azzurri (ultimo 1-0, Serie A 2025/26), 6 i pareggi (ultimo 0-0, Serie A 2023/ ... napolimagazine.com Serie A: Napoli-Lecce in campo alle 18 DIRETTATre posti a disposizione per cinque pretendenti. Dato per scontato che i 16 punti di vantaggio della capolista Inter sulla quinta in classifica rappresentano un margine troppo ampio perché possa esser ... ansa.it Come finirà Napoli-Lecce: il vostro risultato esatto e marcatori - facebook.com facebook Il Presidente Aurelio De Laurentiis, la SSC Napoli e la Filmauro partecipano commossi al dolore che ha colpito la collega Simona per la scomparsa del caro papà, prof.Antonio Campanella. x.com