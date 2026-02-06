Mercato Napoli suggestione ancora possibile | Manna tiene d’occhio un top svincolato

Il Napoli potrebbe tornare a muoversi sul mercato. Dopo un gennaio senza acquisti, il club tiene d’occhio un attaccante svincolato che potrebbe rafforzare la rosa. Manna segue con attenzione questa possibilità, anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali. La società continua a valutare tutte le opzioni per rinforzare la squadra in vista della seconda metà della stagione.

Il mercato invernale del Napoli è stato fortemente compromesso dalle restrizioni e dal mercato a saldo zero. Le mosse, però, non sono mancate, dalle cessioni di Lang e Lucca agli arrivi di Giovane e Santos. In queste ultime ore sembra essersi riaperta la pista che porta il nome di Raheem Sterling: finita la sua parentesi al Chelsea. Napoli, Sterling rimane nel mirino: le ultime. L’attaccante ex Manchester City è stato uno dei nomi più accostati al Napoli in questa sessione di calciomercato. La trattativa con i Blues e il suo alto ingaggio, però, avevano rallentato il tutto, soprattutto se si pensa alle restrizioni azzurre: si può sbloccare tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli mantiene vivo l’interesse per Kobbie Mainoo del Manchester United, considerando ancora possibile un suo trasferimento a gennaio.

Il mercato del Napoli si muove con attenzione, concentrandosi sulle prossime cessioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca, che non rientrano nei piani di Antonio Conte.

Mercato Napoli Ritorna al Napoli! Manna ne vende 2! Succede di Tutto!

Mercato – Il Napoli con un occhio ancora alla PremierRaheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L’attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club europei s ... ilnapolionline.com

Il mercato del Napoli non é ancora finito, dall’Inghilterra: Si sta muovendo De BruyneSterling-Napoli, suggestione di mercato dall’Inghilterra: The Sun parla di contatti e del possibile ruolo di De Bruyne ... internapoli.it

Napoli, il caso del mercato interetnico di via Bologna Tgr Rai facebook

Il #Napoli paga il prezzo di essere diventato grande senza scorciatoie. Di essere meridionale senza chiedere protezione. Di Armando De Martino Il blocco del mercato è un messaggio: va bene vincere, ma non troppo; va bene essere solidi, ma non al punto d x.com