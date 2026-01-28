Il Napoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa, con l’obiettivo di soddisfare le richieste di Antonio Conte. Manna ha messo nel mirino Holm, ma tutto dipende da un altro obiettivo che il club sta cercando di portare a termine. La situazione resta aperta e ancora da definire nei prossimi giorni.

Il Napoli sta lavorando sul mercato ad una serie di obiettivi che potrebbero fare al caso di Antonio Conte in questa sessione invernale di calciomercato. Giovanni Manna sta cercando di chiudere il cerchio di alcuni giocatori che potrebbero finire in azzurro proprio nei prossimi giorni, ed uno di questi sarebbe Emil Holm. Napoli su Holm, l’annuncio di Alfredo Pedullà. L’idea di puntare sul giocatore del Bologna è nata proprio negli ultimi giorni, ci sarebbe come opzione lo scambio con Pasquale Mazzocchi che andrebbe alla corte di Vincenzo Italiano. Ci sono, però, delle condizioni che dovrebbero portare alla chiusura di questo affare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna punta Holm: tutto dipende da un altro obiettivo

Il mercato di gennaio del Napoli rimane influenzato dal principio del “saldo zero”, lasciando possibilità di ulteriori cessioni o acquisti.

CALCIOMERCATO NAPOLI: BOMBA SGANCIATA DA PEDULLA’! ARRIVO SHOCK

Argomenti discussi: Napoli, Manna: Sul mercato dobbiamo operare con delle limitazioni. Lukaku...; Napoli, l’addio di Lang spiana la strada a Manna: perché Ezzalzouli e Giovane sono in cima alla lista del d.s.; Vice Di Lorenzo, Manna punta un talento della sua Juventus Next Gen: il nome – TMW; Lang all'addio, Lucca quasi. Ma prima il Napoli si gioca la Champions con gli uomini contati.

Il mercato del Napoli passa dalla Premier, Manna punta al colpaccio last minuteNapoli punta sui rinforzi dalla Premier League negli ultimi giorni di mercato: Ndoye, Sterling e Tel in cima alle opzioni in prestito ... internapoli.it

SKY - Il Napoli ha tre obiettivi di mercato. Manna prova almeno altri due acquistiIl Direttore Sportivo Giovanni Manna è costantemente al telefono per cercare di consegnare a mister Antonio Conte dei nuovi innesti a gennaio. areanapoli.it

Napoli, Olivera verso l’addio Spunta l’asse con Nottingham Il mercato in uscita comincia a muoversi e il nome è pesante. Secondo Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando alla cessione di Mathias Olivera, uno dei titolari delle ultime stagioni. “Circa 20 milioni l - facebook.com facebook

Napoli, rinforzi anti-emergenza: ma Anguissa resta ancora ai box #napoli #mercato #terrier #fortini #anguissa x.com