Incendio a Faltognano vicino Vinci trovato cadavere carbonizzato | donna colpita con un martello poco distante

Nelle campagne di Vinci, a Faltognano, si è sviluppato un incendio in una legnaia, che ha portato al ritrovamento di un cadavere carbonizzato. Poco distante, una donna è stata colpita con un martello da un familiare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze degli eventi, che sembrano collegati. La situazione rimane sotto osservazione mentre si cercano chiarimenti sulle motivazioni e sui responsabili.

I vigili del fuoco hanno trovato un cadavere completamente carbonizzato a Faltognano, nelle campagne nei pressi di Vinci (Firenze), dopo essere intervenuti per estinguere un grosso incendio nella tarda serata del 22 gennaio. Dalle indagini è emerso che, pochi minuti prima e in un luogo poco distante, una donna era stata aggredita con un martello. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi. L'incendio e il ritrovamento del corpo carbonizzato Donna presa a martellate poco prima e poco distante Un altro morto nei pressi di Vinci a novembre L’incendio e il ritrovamento del corpo carbonizzato Chiamati a domare le fiamme divampate in una legnaia, intorno alle 21:30 i vigili del fuoco hanno rivenuto il corpo carbonizzato alla base della struttura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

