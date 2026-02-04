Napoli retroscena Insigne | l’ex ha svelato tutto avete sentito?

Lorenzo Insigne ha raccontato un retroscena che pochi conoscevano. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante del Pescara ha svelato che circa venti giorni fa il Napoli, attraverso il direttore sportivo Giovanni Manna, ha sondato il suo ritorno in squadra. Insigne ha detto di aver ricevuto la chiamata, ma al momento non ci sono stati passi concreti verso un ritorno. La notizia fa discutere tra i tifosi azzurri, che speravano di rivederlo presto in maglia Napoli.

Lorenzo Insigne, oggi in forza al Pescara, ha aperto il cuore in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli rivelando un clamoroso dietro le quinte: circa venti giorni fa il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha contattato il suo agente per sondare un possibile ritorno in azzurro. Insigne e il ritorno sfumato a Napoli. Tutto è partito da una chiamata ricevuta dall’agente di Insigne: Manna aveva manifestato interesse per un rientro a parametro zero. Lorenzo, che aveva già un piede verso Pescara dopo l’esperienza canadese al Toronto, ha vissuto momenti di grande emozione: “Venti giorni fa mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che era stato contattato dal direttore Manna e ci sarebbe potuta essere una possibilità di ritorno a Napoli, ma nel frattempo mi aveva già contattato il Pescara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

