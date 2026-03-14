Napoli | 171 operazioni 46 chili di droga sequestrati

A Napoli, nelle ultime settimane, sono state effettuate 171 operazioni di polizia che hanno portato al sequestro di 46 chili di droga. La piazza del Plebiscito è diventata un luogo di incontro tra cittadini e istituzioni, con la Polizia penitenziaria che ha aperto le sue attività al pubblico, coinvolgendo la comunità in eventi e dimostrazioni.

La piazza del Plebiscito a Napoli si trasforma in un punto di incontro tra istituzioni e cittadini, dove la Polizia penitenziaria apre le sue attività al pubblico. Dal 14 al 18 marzo, l’evento celebra il 209° anniversario della fondazione del Corpo, offrendo uno sguardo reale sulle operazioni quotidiane. Non si tratta di una semplice mostra statica, ma di un’esperienza immersiva che svela il lavoro concreto degli oltre trentamila uomini e seimila donne impiegati nel sistema. L’iniziativa smonta lo stereotipo dell’apparato chiuso su sé stesso, rivelando invece un organismo dinamico che opera sul campo con dati tangibili. I visitatori potranno toccare con mano come le sezioni detentive gestiscono il traffico illecito all’interno dei luoghi di reclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: 171 operazioni, 46 chili di droga sequestrati Articoli correlati Operazione anti droga a Milano, 51 arresti e più di 730 chili di droga sequestratiL’attività milanese è stata condotta dai poliziotti della Squadra mobile con le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati... 19enne milanese a Catania: 3 chili di droga sequestratiUna giovane donna di diciannove anni, originaria di Milano, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nel quartiere Nesima di Catania.