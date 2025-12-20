Operazione anti droga a Milano 51 arresti e più di 730 chili di droga sequestrati
Una vasta operazione ad alto impatto eseguita dalla polizia di Stato a livello nazionale ha portato, a Milano, all’arresto di 51 persone legate allo spaccio di droga. Altre 47 sono state denunciate.L'operazioneL’attività milanese è stata condotta dai poliziotti della Squadra mobile con le volanti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
