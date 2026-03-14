Una donna di 19 anni proveniente da Milano è stata fermata dalla Polizia di Stato nel quartiere Nesima di Catania. Durante un'operazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 3 chili di droga. La giovane è stata arrestata e portata in commissariato per le verifiche del caso. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Una giovane donna di diciannove anni, originaria di Milano, è stata arrestata dalla Polizia di Stato nel quartiere Nesima di Catania. L’operazione si è svolta sabato 14 marzo 2026 in via IV Novembre, dove i volanti hanno bloccato l’auto della ragazza dopo un tentativo di fuga. Durante la perquisizione sono stati sequestrati quasi tre chili di sostanze stupefacenti, tra marijuana e hashish, nascosti sia nel veicolo che nell’abitazione. La dinamica ha mostrato come il comportamento evasivo della conducente abbia innescato l’intervento delle forze dell’ordine. Una volta fermata, l’odore caratteristico della droga ha portato all’apertura del bagagliaio e alla scoperta di una sacca sportiva contenente 1,1 chili di marijuana e due panetti di hashish per 210 grammi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 19enne milanese a Catania: 3 chili di droga sequestrati

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