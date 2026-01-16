Mediaset vuole Selvaggia Lucarelli a ogni costo | sul tavolo molto più del Grande Fratello Vip

Mediaset si propone di ingaggiare Selvaggia Lucarelli per il Grande Fratello Vip, offrendo un compenso elevato e un progetto dedicato su Rete 4. L’iniziativa include anche la partecipazione di Lorenzo Biagiarelli, nel quadro di un piano più ampio rispetto alla semplice presenza nel reality. Questa proposta riflette l’interesse del gruppo nel valorizzare la figura della giornalista in ambiti televisivi diversi.

Fanpage.it è in grado di anticipare l'offerta di Mediaset per portare Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: un cachet da top player, la promessa di un programma tutto suo su Rete 4 e nel pacchetto anche Lorenzo Biagiarelli. Ma c'è il nodo Milly Carlucci: la giurata non vorrebbe lasciare Ballando con le stelle.

