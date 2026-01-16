Selvaggia Lucarelli smentisce tutto sul GF Vip 2026 e il fidanzato in tv | Inventano solo scemenze

Selvaggia Lucarelli ha chiarito di non aver mai confermato dettagli sul suo coinvolgimento al Grande Fratello Vip 2026 o su eventuali progetti in Mediaset, smentendo le recenti notizie di Fanpage. La giornalista ha definito inventate le voci riguardanti una partecipazione al reality, un programma su Rete4 e una rubrica per il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli.

Come volevasi dimostrare, Selvaggia Lucarelli ha smentito le recenti indiscrezioni di Fanpage riguardo il suo passaggio a Mediaset – con partecipazioni a il Grande Fratello Vip e un pacchetto che in teoria includeva anche un programma tutto per lei a Rete4 e una rubrica televisiva per il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. La giornalista, nelle sue stories Instagram ha detto: “Oh, ci fosse una cosa vera” Selvaggia ha poi argomentato: “Da qualche mese Fanpage pubblica notizie completamente inventate su di me a firma del solito. Forse sarebbe il caso di fare la minima verifica giornalistica, anche perché va bene fare clickbait inventando contratti ormai prossimi alla firma, condizioni, cachet, ma scrivere che nell’inesistente pacchetto richiesto ad un editore televisivo ci sia pure una rubrica per il mio fidanzato in qualche programma della mattina (dove, poi?) è roba da miserabili “ Riguardo i rumors di Fanpage, Lucarelli ha sottolineato: “Non esiste alcun pacchetto di richieste e il mio fidanzato al momento preferirebbe darsi fuoco con la torcia olimpica che avere una rubrica a caso in tv. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

