L’Italia ha iniziato con successo i Mondiali di short track a Montreal, conquistando subito una medaglia. Nadalini ha ottenuto la medaglia d’argento nella finale dei 1500 metri, segnando il primo podio della nazionale in questa competizione. La gara si è svolta senza intoppi e ha visto gli atleti italiani protagonisti fin dall’inizio della manifestazione.

Prima finale e subito prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di short track in corso di svolgimento a Montreal. A sbloccare la squadra azzurra ci ha pensato un fenomenale Thomas Nadalini, che conquista l’argento nei 1500 metri, sua prima medaglia iridata individuale della carriera. Il trentino aveva concluso la gara al terzo posto, ma è salito di un gradino sul podio dopo la squalifica dell’australiano Brendan Corey. A trionfare è stato il sudcoreano Rim Jongun, mentre il bronzo è andato al collo del belga Stijn Desmet. Primi giri decisamente interlocutori e di studio, ma a tre giri dal termine arriva il primo grande colpo di scena, visto che cade il grande favorito, il padrone di casa William Dandjinou. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia si sblocca subito ai Mondiali di short track. Nadalini è d’argento nei 1500 metri

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