LIVE Short track Mondiali 2026 in DIRETTA | clamoroso argento di Nadalini dei 1500! Confortola in finale nei 1000

Durante i Mondiali di short track del 2026 in diretta, Nadalini ha conquistato un argento nei 1500 metri, mentre Confortola si è qualificato in finale nei 1000 metri. La gara è iniziata alle 20.00 con Zhang in testa, seguito da Velzeboer e Brunelle. La competizione prosegue con le fasi finali e aggiornamenti sui risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.00 Partenza con Zhang al comando e Velzeboer che segue insieme a Brunelle. Occhio a Kim. 19.59 Seconda semifinale con l’olandese Velzeboer, la canadese Brunelle, la coreana Kim e le due cinesi Zhang e Gong. 19.58. CONFORTOLA E’ IN FINALE! Seconda l’azzurre alle spalle di Stoddard, terzo posto per Betti con un ottimo tempo! 19.56: Due azzurre al via nella prima semifinale dei 1000 donne. Queste le protagoniste: 9 Elisa CONFORTOLA ITA 3 Corinne STODDARD USA 14 Courtney SARAULT CAN 22 Chiara BETTI ITA 17 Sukhee SHIM KOR 19.43: ARGENTO NADALINI! Squalificato Corey per le sportellate nell’ultimo giro,. Confermato l’oro al giovanissimo Rim, argento per Nadalini, bronzo per il belga Desmet! 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: clamoroso argento di Nadalini dei 1500! Confortola in finale nei 1000 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Short track, Europei 2026 in DIRETTA: Confortola e Betti in finale nei 1000 metri, Nadalini bronzo nei 1500 Leggi anche: LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: staffetta mista azzurra e Nadalini nei 1500 in finale! ITALIA SPAZIALE! ORO clamoroso in staffetta mista | #MilanoCortina2026 Contenuti e approfondimenti su Short track Temi più discussi: Campionati del mondo di short track 2026: programma, orari e dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali short track 2026: programma, orari, tv, streaming; Su Eurosport i Mondiali di short track, curling e pattinaggio di figura; Mondiali di Short Track 2026, l’Italia in gara a Montreal per le medaglie. LIVE Short track, Mondiali 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata giornata dei Mondiali di short track 2026 ... oasport.it Mondiali short track 2026 oggi in tv (sabato 14 marzo): orari, programma, streaming, italiani in garaOggi, sabato 14 marzo, seconda giornata di gare dei Mondiali 2026 di short track a Montreal (Canada). Messe in archivio le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, - facebook.com facebook QUALITÀ Partono bene i Mondiali di short track a Montréal! Dopo la prima giornata di qualificazioni in Canada, tutte le nostre staffette conquistano la semifinale… E ottime prove azzurre anche a livello individuale! Nella serata italiana le prime finali, x.com