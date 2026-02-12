Hellwatt Festival con Kanye West Martin Garrix Rita Ora Baby Gang

Questa estate, a Reggio Emilia, si terrà il nuovo Hellwatt Festival. Dopo più di un anno di preparativi, l’evento porterà in Italia artisti come Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora e Baby Gang. La manifestazione mira a offrire un’esperienza musicale e scenografica all’avanguardia, attirando appassionati da tutto il paese.

Milano, 12 feb. (askanews) – A luglio 2026, Reggio Emilia ospiterà Hellwatt Festival, un evento sviluppato in oltre un anno di lavoro e pianificazione con l’obiettivo di portare in Italia i più avanzati modelli di produzione musicale e scenografica. Hellwatt Festival si terrà alla RCF Arena di Reggio Emilia, la venue per concerti immersa nel verde più grande d’Europa con tanti artisti di punta: Kanye West, Martin Garrix, Rita Ora, Ozuna, Baby Gang, Benny Benassi, Swedish House Mafia e tanti altri. Un evento che nasce con una visione chiara: creare in Italia un’esperienza culturale e artistica che sia riconosciuta a livello mondiale, capace di coniugare innovazione tecnologica, qualità produttiva e valore per il pubblico.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Reggio Emilia si prepara a vivere un'estate di musica con un tris di deejay di altissimo livello.

Finalmente arriva l'atteso annuncio: Kanye West si esibirà in Italia nel 2026.

