È morto Perry ‘Teddy’ Bamonte lo storico chitarrista dei Cure La band | Ci mancherà enormemente

Londra, 26 dicembre 2025 – È morto all’età di 65 anni il musicista inglese Perry Bamonte, famoso per essere stato a lungo il chitarrista e tastierista dei ‘ The Cure ’.A confermarlo è la stessa band britannica, con un messaggio pubblicato sul proprio sito. “È con enorme tristezza che confermiamo la morte del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, che si è spento dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio”. Teddy, era il suo soprannome, è stato una delle colonne portanti della band. Entrato nell'orbita della band britannica ‘The Cure’ a metà degli anni '80 come tecnico e collaboratore, ' Teddy ' Bamonte – come veniva chiamato affettuosamente dal gruppo – era diventato poi membro ufficiale nel 1990. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

