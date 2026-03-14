Murray Walker | 5 anni senza la voce leggendaria della F1

Il 13 marzo 2021, Murray Walker è morto all’età di 97 anni. Per oltre cinque decenni, ha commentato le gare di Formula 1, diventando una voce riconoscibile e amata dagli appassionati. La sua presenza nelle trasmissioni televisive ha accompagnato molte stagioni di corse e di emozioni. La sua scomparsa ha segnato la fine di un’epoca nel mondo delle corse motoristiche.

Il 13 marzo 2021, a 97 anni, ha lasciato il mondo Murray Walker, la voce che per decenni ha raccontato la Formula 1. Oggi, nel 2026, si commemora il quinto anniversario della sua scomparsa, un momento in cui la sua eredità rimane intatta nella memoria collettiva dei tifosi e degli addetti ai lavori. La figura del commentatore britannico non è solo un ricordo nostalgico, ma rappresenta un punto di riferimento per le generazioni future di narratori sportivi. La carriera di Walker copre oltre mezzo secolo di cronaca motoristica, iniziata nel 1948 con le salite al Shelsley Walsh Hill Climb. Il suo impatto va oltre i numeri d’ascolto: ha definito lo stile di una generazione intera di appassionati che vedevano nello sport una narrazione umana e appassionata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Murray Walker: 5 anni senza la voce leggendaria della F1 Articoli correlati "La voce dei senza voce" è il tema della 17esima edizione di "Una marina di libri": aperto il bando per gli editori“La voce dei senza voce” è il tema della diciassettesima edizione di “Una marina di libri” che si svolgerà per il secondo anno consecutivo ai... Giorgio Armani, l'Autunno-inverno 2026/27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce (anzi, con la voce di Mina)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.