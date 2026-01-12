Guarene tragedia nella notte | padre ristoratore muore con il figlio di 17 anni sospetta intossicazione da monossido
A Guarene, si è verificata una tragica perdita nella notte: padre e figlio sono deceduti, sospettata un’intossicazione da monossido di carbonio. La comunità locale di Langhe si trova a fronteggiare questa dolorosa perdita, che ha coinvolto Paolo Foglino, ristoratore, e il suo giovane figlio Francesco. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, nel rispetto della riservatezza e del dolore della famiglia.
Guarene in lutto per la scomparsa di Paolo Foglino e del figlio Francesco. Una tragedia silenziosa, consumata durante la notte, ha colpito profondamente il territorio delle Langhe. Un uomo di 57 anni e il figlio di 17 sono stati trovati senza vita nella loro abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe riconducibile a una probabile intossicazione da monossido di carbonio, forse causata da un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Le vittime sono Paolo Foglino, noto ristoratore di Alba, e Francesco, il figlio adolescente. A lanciare l’allarme, nelle prime ore del mattino, è stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio
Leggi anche: Tragedia nel Bresciano: bimbo di tre anni muore per intossicazione da monossido, casa sotto sequestro
Tragedia a Guarene, padre e figlio trovati morti in casa: l’ipotesi è l’intossicazione da monossido di carbonio - Tragedia nella notte a Castelrotto, frazione di Guarene: a dare l’allarme un familiare. affaritaliani.it
Sono morti intossicati dal monossido di carbonio. Sono padre e figlio le vittime della tragedia avvenuta nella notte a Guarene, nell'Albese, in provincia di Cuneo. I due si trovavano nell’abitazione nel piccolo borgo di Castelrotto. A dare l’allarme è stato un fami - facebook.com facebook
Tragedia a Guarene: ristoratore e il figlio rinvenuti senza vita nella loro abitazione di frazione Castelrotto x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.