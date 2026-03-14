A Palermo, durante un evento referendario di Forza Italia, il vicepresidente della Camera ha rivolto pesanti critiche all’ex premier Giuseppe Conte, sottolineando che la riforma della giustizia rappresenta un atto antifascista. La scena si è animata con uno scambio di accuse tra le parti, mentre i partecipanti assistevano a un confronto acceso e diretto, senza filtri o mezzi termini.

La tensione politica si è accesa a Palermo, dove il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha lanciato un attacco diretto contro l’ex premier Giuseppe Conte in occasione di un’iniziativa referendaria organizzata da Forza Italia. L’obiettivo dichiarato dell’evento è mobilitare i cittadini per il voto contrario alla prossima consultazione sulla giustizia, definendo le argomentazioni avversarie come privi di fondamento fattuale. La discussione non riguarda solo la forma del dibattito, ma tocca il cuore della riforma giustiziera e il suo impatto concreto sui diritti dei cittadini. Mulè ha scelto un linguaggio diretto per smontare la narrazione secondo cui la proposta legislativa avvantaggerebbe esclusivamente le élite, affermando che non esistono rischi reali o minacce future da temere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mulè a Conte: la riforma giustizia è un atto antifascista

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