Referendum giustizia Mulè | Se vince No per prossimi 50 anni niente riforma giustizia e Costituzione antifascista inattuata

Il sottosegretario ha dichiarato che in caso di vittoria del No al referendum sulla giustizia, l’Italia rischia di non poter apportare modifiche al sistema giudiziario per i prossimi cinquant’anni. Ha aggiunto che questa eventualità impedirebbe anche l’attuazione di una parte della Costituzione antifascista. La sua comunicazione riguarda le conseguenze di un esito negativo del voto referendario.

(Adnkronos) – "Se il referendum non dovesse andar bene, una cosa è certa: per i prossimi cinquant'anni l'Italia si dimenticherà di poter riformare la giustizia e di poter finalmente attuare una Costituzione antifascista.". Ne è convinto più che mai il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, berlusconiano della prima ora, che Antonio Tajani ha voluto come responsabile della campagna referendaria di Forza Italia per il sì. Classe '68, da Caltanissetta, già direttore di 'Panorama', per la prima volta in Parlamento nel 2018, l'esponente azzurro sta girando come una trottola il Belpaese per portare a termine la 'madre di tutte le battaglie', in nome di Silvio Berlusconi, quella sulla separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

