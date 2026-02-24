Conte e Mulè a duello | giustizia riforma e Costituzione

Conte e Mulè si sono scontrati durante un dibattito all’Università della Calabria, a causa della proposta di riforma della giustizia. Entrambi hanno espresso opinioni opposte sulla modifica delle norme costituzionali e sui tempi di attuazione. La discussione ha attirato un pubblico numeroso, interessato alle diverse visioni sul futuro del sistema giudiziario. La discussione continua con accese posizioni da entrambe le parti.

Il confronto tra Conte e Mulè all’Università della Calabria. Il dibattito sulla riforma della giustizia ha trovato un palcoscenico inatteso: l’Università della Calabria. Qui, oggi, si sono affrontati il presidente del M5s, Giuseppe Conte, e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè di Forza Italia. Un confronto che ha acceso i riflettori su un tema cruciale per il futuro del Paese. Mulè ha attaccato senza mezzi termini l’idea che la Costituzione possa essere messa in discussione, affermando che la riforma preserva e anzi rafforza l’autonomia della magistratura. Conte ha risposto sollevando un interrogativo cruciale: perché il governo sta cercando di portare avanti questa riforma? Secondo il leader del M5s, il vero obiettivo sarebbe scardinare la Costituzione per dare potere alla politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dibattito Unical: Conte e Mulè svelano i segreti della riformaNel dibattito all’Università della Calabria, Conte e Mulè discutono sui punti chiave della riforma giudiziaria, accelerando il confronto con interventi diretti e concreti.

"La riforma della giustizia è nel solco dei costituenti. Anm, Pd e Gratteri sono smemorati”. Parla MulèLa riforma della giustizia rappresenta un tema di grande rilevanza, coinvolgendo diverse forze politiche e istituzionali.

