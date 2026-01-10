Tesori del territorio | la millenaria Abbazia di Cava de’ Tirreni incanta i visitatori tra spiritualità arte e storia
L'Abbazia Benedettina SS. Trinità di Cava de' Tirreni rappresenta un importante patrimonio storico, culturale e spirituale del territorio. Con la sua lunga storia e l'arte che la caratterizza, l'abbazia invita i visitatori a scoprire un luogo di grande valore e tradizione. Un sito che testimonia il passato e il patrimonio religioso della regione, offrendo un’esperienza autentica e riflessiva.
Un vero gioiello del nostro territorio, storico, culturale e spirituale: l'Abbazia Benedettina SS. Trinità di Cava de' Tirreni continua ad affascinare i visitatori. Boom di presenze, in particolare, durante le festività natalizie quando gruppi di cittadini e turisti hanno potuto ammirare i tesori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
