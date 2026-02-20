Lo svapo colpisce sempre più giovani, causando preoccupazione tra medici e genitori. La causa principale è la diffusione di liquidi con oli e sostanze chimiche rischiose, spesso acquistati online o da amici. Molti ragazzi ignorano i pericoli e pensano che sia meno dannoso del fumo tradizionale. Il fenomeno si accompagna a casi di “polmone a popcorn”, una malattia grave senza cure specifiche. A Cesena, le autorità segnalano un aumento di giovani con problemi respiratori legati allo svapo.

Cesena, 20 febbraio 2026 – Dilaga tra i giovani l’uso di sigarette elettroniche, prodotti da tabacco riscaldato e vaporizzatori. Da un lato l’epidemia da tabacco e nicotina ha cambiato volto e si è rinvigorita. Dall’altro, a rendere il problema ancora più importante, è il fatto che questi nuovi oggetti di consumo sono percepiti come cool, di tendenza, specialmente tra i giovani, grazie al design moderno (simile a quello di gadget tecnologici) e ai vari aromi fruttati. Svapare non è innocuo. Uno degli elementi chiave che hanno contribuito all’affermazione dello svapo è senz’altro il marketing mirato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo svapo minaccia i giovani: “Oli e vapori chimici pericolosi”. Cos’è il ‘polmone a popcorn’ (che non ha cura)

