L'atrio del padiglione Morgagni dell'ospedale di Forlì si è trasformato martedì sera in sala concerti.Grazie all'associazione Loto, che si occupa di dare sostegno alle donne colpite da tumori ginecologici, e in collaborazione col reparto di Ginecologia, le pianiste Ester e Marta Venturi hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Pianoforte e umanizzazione della cura: Chopin, Mozart e Schumann in ospedale per il concerto di Natale

