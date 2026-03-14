Motta al Mengo Un’altra star per il festival

Al Mengo Music Fest arriva Motta, che ha appena avviato il suo tour per celebrare i dieci anni dall’uscita del primo album da solista,

Motta, con il tour per i dieci anni dall’esordio da solista con "La fine dei vent’anni", sbarca al Mengo Music Fest. Appuntamento sul palco del Prato martedì 14 luglio nella serata di apertura dell’edizione 2026 del festival, per la prima di cinque notti di musica. Continuano gli annunci del Mengo che sarà al Prato dal 14 al 18 luglio prissimi con quattro serate ad ingresso libero e una a pagamento. Uscito il 18 marzo 2016, “La fine dei vent’anni” ha segnato appunto l’esordio solista del cantautore ed è stato insignito della Targa Tenco come Miglior Opera Prima. In questo nuovo tour, Motta ripercorrerà tutti i brani di questo disco senza tempo, esattamente con lo stesso spirito e approccio live di 10 anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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