Mengo 2026 | ad Arezzo arriva Motta

Arezzo ospiterà Motta durante il Mengo 2026, evento che fa parte del tour celebrativo per i dieci anni de La fine dei vent'anni. La presenza dell'artista è stata annunciata come una delle tappe principali della manifestazione, che si svolgerà nella città toscana. La manifestazione si concentrerà sull'esibizione dal vivo di Motta, coinvolgendo il pubblico presente.

Motta sarà protagonista al Mengo 2026. Arezzo sarà una tappe del tour per i dieci anni de La fine dei vent'anni. Uscito il 18 marzo 2016, “La fine dei vent’anni” ha segnato l’esordio solista del cantautore ed è stato insignito dell’ambita Targa Tenco come Miglior Opera Prima. In questo nuovo tour, Motta ripercorrerà tutti i brani di questo disco senza tempo, esattamente con lo stesso spirito e approccio live di 10 anni fa. In quest’occasione ad accompagnarlo sul palco una band d’eccezione formata da Roberta Sammarelli al basso, Giorgio Maria Condemi alla chitarra, Cesare Petulicchio alle tastiere e Francesco Chimenti alle tastiere e violoncello. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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