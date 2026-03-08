Taxi si scontra contro un’auto due feriti lievi

Nella serata di domenica 8 marzo, un taxi e un’auto sono entrati in collisione a causa di una mancata precedenza. Nell’incidente sono rimaste ferite leggermente due persone, senza gravi conseguenze. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame, ma i soccorritori hanno confermato la presenza di due feriti che non sono in pericolo di vita.

C'è una mancata precedenza alla basa dell'incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 8 marzo. L'episodio è avvenuto alla rotatoria di via Veneto con via Pietro Cella. Un taxi è andato ad urtare la parte posteriore destra di una Bmw condotta da un uomo che viaggiava insieme ad una donna. Entrambi sono rimasti lievemente contusi. Sul posto si è recata un'ambulanza della Croce Rossa per portarli entrambi in pronto soccorso per accertamenti. I rilievi sono a cura degli agenti della Polizia Locale.

