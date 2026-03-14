È scomparso a 91 anni Lamberto Cardia, magistrato della Corte dei Conti e ex presidente della Consob. Figura nota nel settore pubblico, ha dedicato molti anni alla vita amministrativa e finanziaria italiana, assumendo ruoli di rilievo all’interno delle istituzioni. La sua carriera ha attraversato decenni di attività pubblica, lasciando un segno importante nel panorama istituzionale nazionale.

È morto a 91 anni Lamberto Cardia, magistrato della Corte dei Conti e figura di rilievo delle istituzioni italiane, protagonista per decenni della vita amministrativa e finanziaria del Paese. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di primo piano. Dal gennaio 1995 al maggio 1996 è stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel governo guidato da Lamberto Dini, dopo aver maturato una lunga esperienza come capo di Gabinetto a Palazzo Chigi e nei ministeri del Bilancio e del Turismo, oltre ad aver diretto l’ ufficio legislativo del ministero del Tesoro. Uno dei ruoli più importanti della sua carriera è stato quello di presidente della Consob, incarico ricoperto dal giugno 2003 al novembre 2010 dopo la nomina da parte del secondo governo Berlusconi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Lamberto Cardia, magistrato e già presidente Consob: aveva 91 anni

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