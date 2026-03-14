Lamberto Cardia | 92 anni di potere tra Consob e Ferrovie

Lamberto Cardia, ex presidente della Consob e ex sottosegretario al Consiglio dei Ministri, ha avuto una lunga carriera nell’amministrazione pubblica italiana. È deceduto all’età di 92 anni, dopo aver ricoperto ruoli di rilievo in ambito finanziario e governativo. La sua presenza nel settore pubblico si è protratta per molti decenni, lasciando un’impronta significativa nel panorama istituzionale nazionale.

La scomparsa di Lamberto Cardia segna la fine di un’epoca per l’amministrazione pubblica italiana. L’ex presidente della Consob e ex sottosegretario al Consiglio dei Ministri ha lasciato il mondo a 92 anni, lasciando una traccia indelebile nella gestione delle istituzioni nazionali. L’uomo ha ricoperto ruoli chiave in diversi esecutivi, dimostrando una carriera che ha attraversato decenni di storia repubblicana. La sua presenza si è fatta sentire sia nei ministeri economici che nelle autorità di vigilanza finanziaria. Una carriera tra Palazzo Chigi e la regolamentazione finanziaria. Il percorso professionale di Cardia si distingue per la continuità nel servizio pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lamberto Cardia: 92 anni di potere tra Consob e Ferrovie Articoli correlati Scomparso a 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di ModenaA distanza di meno di un anno dalla orte della madre, il sindaco Massimo Mezzetti perde anche il padre, Lamberto, di 95 anni. Fermata interrotta per anni, la valle ritrova i treni grazie a un accordo tra comune e ferrovie**Favazzina, la fermata ferroviaria torna a funzionare dopo un’emergenza: tre treni giornalieri collegano la comunità a Scilla e Bagnara** A... Contenuti utili per approfondire Lamberto Cardia È morto Lamberto Cardia, a Palazzo Chigi poi presidente della ConsobAveva 92 anni. È stato anche presidente delle Ferrovie dello Stato ... msn.com Banche, no di Cardia ai superpoteri della UeIl presidente della Consob, Lamberto Cardia, si schiera e dice che la Commissione Ue non deve acquisire ulteriori poteri di vigilanza che rischiano di sovrapporsi o, peggio, scontrarsi con quelli ... milanofinanza.it