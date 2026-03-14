È morto il filosofo Jurgen Habermas | aveva 96 anni

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è deceduto all’età di 96 anni. La notizia è stata comunicata dalla sua casa editrice. Habermas è stato una figura di rilievo nel campo della filosofia e delle scienze sociali, noto per aver contribuito a sviluppare teorie sulla comunicazione e sulla società democratica. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore.

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all’età di 96 anni. A renderlo noto è la sua casa editrice. I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave all’interno della Germania. La casa editrice Suhrkamp Verlag, ha dichiarato che Habermas – tra i massimi protagonisti della Scuola di Francoforte – è deceduto oggi a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione scritta ha superato i confini tra varie discipline accademiche e filosofiche, offrendo una visione della società moderna e dell’interazione sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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