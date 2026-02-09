Famiglia intossicata dal monossido nell’Astigiano | morto padre figlia e nipote in camera iperbarica

Una famiglia di Tre persone si trova in ospedale dopo un’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella loro casa a Cortandone, in provincia di Asti. Il padre, di 73 anni, è morto, mentre la figlia e il nipote sono stati ricoverati in camera iperbarica. I carabinieri stanno ancora cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Cortandone Astigiano Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, bimbi in camera iperbarica a Firenze Una famiglia di origine pakistana di Carmignano è stata ricoverata all'ospedale Santo Stefano di Firenze dopo aver subito un'intossicazione da monossido di carbonio. Carmignano: famiglia intossicata da monossido di carbonio, bambini in camera iperbarica Una famiglia di origine pachistana residente a Carmignano, in provincia di Prato, è stata vittima di un'intossicazione da monossido di carbonio nella notte tra il 3 e il 4 gennaio 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cortandone Astigiano Argomenti discussi: Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, ipotesi guasto alla caldaia: cosa sappiamo; Famiglia sterminata. Il monossido uccide padre, madre e due figli; Esalazioni di monossido di carbonio dalla caldaia: quattro morti, un intossicato ricoverato a Pisa; Casalpusterlengo, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: padre, madre e due figli in ospedale. Famiglia intossicata dal monossido nell'Astigiano: morto padre, figlia e nipote in camera iperbaricaTragedia a Cortandone, nell'Astigiano, dove un 73enne è morto per un'intossicazione da monossido di carbonio di carbonio nella propria abitazione ... fanpage.it Famiglia uccisa dal monossido, si indaga su un guasto alla caldaia: morti genitori e figliDeceduti padre, madre e due figli di 22 e 15 anni. Grave lo zio. Due carabinieri, entrati in casa per cercare di salvare la famiglia di Porcari, sono rimasti intossicati Tragedia nella serata di ieri, ... adnkronos.com La Spezia, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: salvati dalla figlia al telefono facebook Fiamme a Savona: famiglia intossicata dal fumo, Vigili del fuoco intervenuti in via Montenotte x.com

