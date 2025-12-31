È morto Clelio Guanciale il medico di tutti | addio al padre dell’attore Lino Guanciale

È scomparso Clelio Guanciale, noto medico della Marsica e figura di riferimento per molte persone. La sua dedizione alla professione e il ruolo di sostegno nella comunità rimarranno un ricordo importante. La perdita di un medico tanto stimato rappresenta un momento di riflessione sul valore della cura e dell’impegno personale nella salute pubblica.

Addio a Clelio Guanciale, il medico che ha segnato una comunità. La Marsica piange la scomparsa di Clelio Guanciale, medico stimato e figura di riferimento per intere generazioni di pazienti. Aveva 78 anni. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra Avezzano e Collelongo, i due centri abruzzesi in cui ha esercitato per decenni la professione, lasciando un segno profondo non solo dal punto di vista sanitario, ma anche umano. Guanciale era conosciuto come un medico "di altri tempi": sempre disponibile, attento, capace di ascoltare prima ancora di curare. Un professionista che ha costruito con i suoi pazienti un rapporto fatto di fiducia, rispetto e presenza costante, ben oltre l'orario di ambulatorio.

