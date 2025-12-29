Suocera e nuora morte una dopo l’altra a Pistoia aperto fascicolo per omicidio stradale
A Pistoia, sono decedute rispettivamente Liliana Podestà, 87 anni, e Laura Mecheri, sua nuora. Per entrambi gli episodi, le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale, al fine di chiarire le cause delle morti e valutare eventuali responsabilità. La vicenda è attualmente sotto indagine, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso.
Per la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato è il conducente della vettura che ha travolto Podestà a Pistoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Suocera e nuora morte una dopo l’altra a Pistoia, aperto fascicolo per omicidio stradale
Leggi anche: Suocera e nuora morte a Pistoia, si indaga per omicidio stradale. Nessuna autopsia sui corpi di Laura e Liliana
Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto, nuora ha un malore: morte…; Laura e Liliana, un unico tragico destino nella notte di Santo Stefano: l’incidente della suocera, la nuora alla finestra, due vite spezzate; Doppio lutto a Pistoia, suocera viene investita e la nuora muore per un malore; Incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe.
Suocera e nuora morte una dopo l’altra a Pistoia, aperto fascicolo per omicidio stradale - Per la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale ... fanpage.it
Si affaccia alla finestra e vede la suocera che viene investita da un’auto, nuora ha un malore: morte due donne di 87 e 59 anni - Due donne sono morte a Pistoia: un'87enne investita e la nuora di 59 anni stroncata da un malore dopo aver assistito alla scena ... ilfattoquotidiano.it
Suocera e nuora morte a Pistoia, si indaga per omicidio stradale. Nessuna autopsia sui corpi di Laura e Liliana - L’87enne è morta dopo essere stata investita mentre attraversava la strada, la nuora ha avuto un malore quando ha visto il corpo esanime a terra. msn.com
Le vittime sono Liliana Podestà, 87 anni, e la nuora Laura Mecheri, 59 anni, che ha assistitito all’incidente della suocera per poi sentirsi male e morire - facebook.com facebook
Doppio lutto a Pistoia, suocera viene investita e la nuora muore per un malore x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.