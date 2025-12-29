Suocera e nuora morte una dopo l’altra a Pistoia aperto fascicolo per omicidio stradale

A Pistoia, sono decedute rispettivamente Liliana Podestà, 87 anni, e Laura Mecheri, sua nuora. Per entrambi gli episodi, le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale, al fine di chiarire le cause delle morti e valutare eventuali responsabilità. La vicenda è attualmente sotto indagine, nel rispetto delle procedure giudiziarie in corso.

Per la morte di Liliana Podestà, 87 anni, e della nuora Laura Mecheri, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indagato è il conducente della vettura che ha travolto Podestà a Pistoia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

