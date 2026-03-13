Tania morta a Bologna la relazione dell' esperto non scioglie i dubbi | Caduta dopo essersi sbilanciata da sola o spinta da qualcuno

A Bologna, una donna è morta dopo essere caduta da un balcone. Un esperto incaricato di analizzare l’accaduto ha dichiarato che, al momento, non si può stabilire se si tratti di una caduta volontaria o causata da qualcun altro. La relazione non chiarisce ancora le circostanze precise dell’incidente e le indagini continuano per fare luce sulla vicenda.

Bologna, 13 marzo 2026 - "Non è possibile, in questa fase, definire se la signora sia caduta dal balcone per volontà propria o intervento di terze persone". Non chiarisce i dubbi la relazione scientifico-cinematica realizzata dal perito esperto di cadute, Giuseppe Monfreda, in merito alla dinamica della morte di Tania Bellinetti. La 47enne, mamma di due figli, è precipitata dal balcone di casa sua alla Barca, via Tolstoj, il pomeriggio dell'8 aprile 2025. Il compagno della vittima è accusato di omicidio preterintenzionale. Oggi, a quasi un anno dell'accaduto, molte domande restano ancora senza una risposta. Ha indagato la Squadra Mobile, guidata da Guglielmo Battisti.