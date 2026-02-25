Morte David Rossi altra perizia sconfessa il suicidio | Lesioni sul volto non riconducibili alla sola caduta

Una nuova perizia ha contestato l’ipotesi di suicidio nel caso di David Rossi, vittima di un decesso sospetto. Le analisi indicano che le ferite sul suo volto potrebbero derivare da contatti con altre persone, che avrebbero esercitato pressione sulla sbarra o sul telaio della finestra. Questo dettaglio apre nuove possibilità sulla dinamica dell’incidente avvenuto a Siena. La polizia continuerà a indagare per chiarire cosa sia realmente successo quella sera.

Secondo una nuova perizia le lesioni presenti sul volto di David Rossi, capo della comunicazione di Mps, sarebbero compatibili con pressioni esercitate da altre persone contro la sbarra di sicurezza o il telaio della finestra dalla quale poi sarebbe precipitato, morendo a Siena.