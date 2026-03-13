Morto in moto a 25 anni mentre andava al lavoro la Procura chiede il processo per due automobilisti

La Procura di Ancona ha richiesto il rinvio a giudizio per due automobilisti accusati di omicidio stradale in relazione alla morte di Nicola Gandini, 25 anni, avvenuta quasi due anni fa mentre si recava al lavoro in moto. La vicenda riguarda il decesso del giovane di Senigallia, avvenuto sulla strada.

Sono accusati dell'omicidio stradale di Nicola Gandini. La tragedia avvenne sulla statale Adriatica. Concorso di colpa nella perizia fatta fare sulla dinamica dell'incidente ANCONA – La Procura di Ancona ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale per due automobilisti ritenuti responsabile della morte, avvenuta quasi due anni fa, di Nicola Gandini, 25 anni, di Senigallia. Il giovane perse la vita in sella a una moto, dopo un'incidente stradale avvenuto il 12 luglio del 2014 sulla statale Adriatica, nel comune di Senigallia. I due automobilisti che rischiano un processo sono un 23enne della provincia di Vicenza e una 61enne fabrianese residente a Senigallia all’epoca dei fatti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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