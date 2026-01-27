Nave delle forze dell' ordine al G7 | in due rischiano il processo una archiviazione

La presenza della nave delle forze dell'ordine al G7 di Brindisi ha suscitato diverse discussioni. Due persone rischiano il processo, mentre per altre è stata richiesta l’archiviazione. La partita si svolge nel rispetto delle normative, evidenziando il ruolo delle forze dell’ordine in un contesto internazionale. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e attenzione alle questioni di sicurezza durante l’evento.

BRINDISI - È stato probabilmente l'unico accordo dissonante nello spartito, riuscito, del G7 nel Brindisino. Ora in due rischiano il processo per la vicenda della Mykonos Magic, nave che era destinata a ospitare 2.570 agenti e ufficiali di polizia giudiziaria impiegati nei servizi di ordine e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

