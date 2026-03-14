Una complicanza neurologica rara può svilupparsi anche anni dopo aver contratto il morbillo e provocare danni gravi. Questa condizione si manifesta a distanza di tempo dall’infezione iniziale e rappresenta un rischio serio per chi ha avuto il virus. I medici segnalano che tali effetti possono insorgere nel lungo termine, anche molti anni dopo la guarigione.

Una rara complicanza neurologica può comparire anni dopo il morbillo e causare gravi danni cerebrali e portare alla morte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morbillo: i rischi neurologici gravi anche anni dopo la guarigione

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