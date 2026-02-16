Vaccini mRNA in gravidanza | studio USA esclude rischi di autismo e problemi neurologici nei bambini nei primi 30 mesi

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha dimostrato che i vaccini mRNA durante la gravidanza non aumentano il rischio di autismo nei bambini. La ricerca, che ha monitorato oltre 400 neonati nei primi 30 mesi di vita, ha trovato nessuna connessione tra la vaccinazione materna e problemi neurologici come l’autismo. Il team ha seguito attentamente i bambini, raccogliendo dati dettagliati sul loro sviluppo.

Vaccini mRNA in gravidanza, uno studio statunitense esclude legami con l'autismo. Uno studio prospettico su oltre 400 bambini ha sciolto un nodo cruciale per la salute pubblica: non è stata riscontrata alcuna correlazione tra la vaccinazione materna a mRNA contro il COVID-19 durante la gravidanza e lo sviluppo di disturbi dello spettro autistico o altre problematiche neurologiche nei primi 30 mesi di vita. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica *PREGNANCY* a febbraio 2026, offre importanti evidenze che potrebbero rasserenare le preoccupazioni di molte future madri e contribuire a una maggiore adesione alla vaccinazione.